Люди говорят, что урегулирование близко как никогда, сказал Трамп
Люди говорят, что урегулирование близко как никогда, сказал Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что, по словам многих людей, мирное урегулирование конфликта на Украине сейчас ближе, чем когда-либо. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-10T23:54:00+03:00
2025-12-10T23:54:00+03:00
2025-12-11T00:03:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
мирный план сша по украине
