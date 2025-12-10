https://ria.ru/20251210/tramp-2061251092.html
Трамп заявил, что для захвата танкера у Венесуэла были веские причины
Трамп заявил, что для захвата танкера у Венесуэла были веские причины - РИА Новости, 10.12.2025
Трамп заявил, что для захвата танкера у Венесуэла были веские причины
Президент США Дональд Трамп утверждает, что для захвата танкера у берегов Венесуэлы имелись веские причины, он пообещал позднее раскрыть подробности. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T23:53:00+03:00
2025-12-10T23:53:00+03:00
2025-12-10T23:55:00+03:00
в мире
венесуэла
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bed9e8b2afaa9d5c8a11abc3696d996c.jpg
https://ria.ru/20251210/venesuela-2061213347.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9480fd1f982d6471964905b0a6c4ef8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, дональд трамп, сша
В мире, Венесуэла, Дональд Трамп, США
Трамп заявил, что для захвата танкера у Венесуэла были веские причины
Трамп заявил, что для захвата танкера у берегов Венесуэлы были веские причины