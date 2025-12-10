"Плюнул в лицо". Шаг Зеленского против Трампа всполошил Запад

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х назвал отказ Владимира Зеленского от уступок по мирному урегулированию издевательством над американским президентом Дональдом Трампом.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима не прочитал мирное предложение Вашингтона по урегулированию украинского конфликта, и выразил разочарование по этому поводу.
Позже агентство УНИАН сообщило, что Владимир Зеленский вновь отказался идти на территориальные уступки под предлогом, что Украина не имеет права отдавать "свои территории" ни по конституции, "ни по международному, ни по моральному праву".
Во вторник американский лидер в интервью изданию Politico назвал главу киевского режима торгашом. Трамп также призвал Зеленского ознакомиться с американским предложением. По его словам, украинским высокопоставленным чиновникам оно понравилось. Глава Белого дома отметил, что у Москвы более сильная переговорная позиция, и призвал Зеленского взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает.
Трамп ранее неоднократно критиковал Зеленского, заявляя, что у того нет козырей, и обвиняя в срыве диалога с Россией. В апреле он отмечал, что главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну.