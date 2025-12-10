Рейтинг@Mail.ru
"Плюнул в лицо". Шаг Зеленского против Трампа всполошил Запад
Специальная военная операция на Украине
 
20:33 10.12.2025 (обновлено: 20:34 10.12.2025)
"Плюнул в лицо". Шаг Зеленского против Трампа всполошил Запад
Британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х назвал отказ Владимира Зеленского от уступок по мирному урегулированию издевательством над американским президентом РИА Новости, 10.12.2025
"Плюнул в лицо". Шаг Зеленского против Трампа всполошил Запад

Фергюсон назвал отказ Зеленского от уступок плевком в лицо Трампу

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х назвал отказ Владимира Зеленского от уступок по мирному урегулированию издевательством над американским президентом Дональдом Трампом.
"Зеленский просто свел на нет мирные усилия — теперь Европа несет ответственность за этот конфликт. Трамп почти год посвятил борьбе с машиной бесконечной войны. Зеленский просто плюнул ему в лицо в политическом плане", — высказался он.
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ узнали об условиях Киева для отказа от Донбасса
Вчера, 19:18
Политик подчеркнул, что США предоставили Европе возможность урегулировать ситуацию на Украине, а они "выбрали поле боя".
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима не прочитал мирное предложение Вашингтона по урегулированию украинского конфликта, и выразил разочарование по этому поводу.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Просто отделить". В США резко высказались о позиции Киева по территориям
Вчера, 18:08
Позже агентство УНИАН сообщило, что Владимир Зеленский вновь отказался идти на территориальные уступки под предлогом, что Украина не имеет права отдавать "свои территории" ни по конституции, "ни по международному, ни по моральному праву".
Во вторник американский лидер в интервью изданию Politico назвал главу киевского режима торгашом. Трамп также призвал Зеленского ознакомиться с американским предложением. По его словам, украинским высокопоставленным чиновникам оно понравилось. Глава Белого дома отметил, что у Москвы более сильная переговорная позиция, и призвал Зеленского взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает.
Трамп ранее неоднократно критиковал Зеленского, заявляя, что у того нет козырей, и обвиняя в срыве диалога с Россией. В апреле он отмечал, что главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В ФРГ сделали заявление о территориях после визита Зеленского в Брюссель
Вчера, 16:34
 
