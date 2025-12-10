В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима не прочитал мирное предложение Вашингтона по урегулированию украинского конфликта, и выразил разочарование по этому поводу.

Позже агентство УНИАН сообщило, что Владимир Зеленский вновь отказался идти на территориальные уступки под предлогом, что Украина не имеет права отдавать "свои территории" ни по конституции, "ни по международному, ни по моральному праву".