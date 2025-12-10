Суд запретил Трампу размещать Нацгвардию в Лос-Анджелесе

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Окружной суд в Соединенных Штатах запретил администрации президента США Дональда Трампа размещать солдат национальной гвардии США в Лос-Анджелесе, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.

"Ответчикам временно запрещается направлять членов национальной гвардии Калифорнии Лос-Анджелес . Ответчикам предписывается вернуть контроль над национальной гвардией Калифорнии губернатору Ньюсому", - говорится в решении суда по северному округу Калифорнии.

При этом суд сам же приостановил действие своего решения до 15 декабря.

Седьмого июня в центре Лос-Анджелеса состоялся масштабный рейд ICE, в ходе которого было выявлено значительное число нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о введении в город бойцов национальной гвардии.