Суд запретил Трампу размещать Нацгвардию в Лос-Анджелесе

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Окружной суд в Соединенных Штатах запретил администрации президента США Дональда Трампа размещать солдат национальной гвардии США в Лос-Анджелесе, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
"Ответчикам временно запрещается направлять членов национальной гвардии Калифорнии в Лос-Анджелес. Ответчикам предписывается вернуть контроль над национальной гвардией Калифорнии губернатору Ньюсому", - говорится в решении суда по северному округу Калифорнии.
При этом суд сам же приостановил действие своего решения до 15 декабря.
Седьмого июня в центре Лос-Анджелеса состоялся масштабный рейд ICE, в ходе которого было выявлено значительное число нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о введении в город бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес позднее заявили, что не обращались за помощью к нацгвардии, и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без согласования с местными властями. В связи с этим Ньюсом ранее подал иск против Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсетта за нарушение федерального законодательства и конституции.
Трамп назвал животным стрелявшего в нацгвардию в Вашингтоне
26 ноября, 23:35