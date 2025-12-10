Рейтинг@Mail.ru
Суд запретил Трампу размещать Нацгвардию в Лос-Анджелесе
17:35 10.12.2025 (обновлено: 17:46 10.12.2025)
Суд запретил Трампу размещать Нацгвардию в Лос-Анджелесе
Окружной суд в Соединенных Штатах запретил администрации президента США Дональда Трампа размещать солдат национальной гвардии США в Лос-Анджелесе
в мире
лос-анджелес
сша
калифорния
дональд трамп
министерство обороны сша
в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Лос-Анджелес, США, Калифорния, Дональд Трамп, Министерство обороны США

Суд запретил Трампу размещать Нацгвардию в Лос-Анджелесе

© AP Photo / Rod LamkeyБойцы Национальной гвардии США
Бойцы Национальной гвардии США - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Бойцы Национальной гвардии США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Окружной суд в Соединенных Штатах запретил администрации президента США Дональда Трампа размещать солдат национальной гвардии США в Лос-Анджелесе, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
"Ответчикам временно запрещается направлять членов национальной гвардии Калифорнии в Лос-Анджелес. Ответчикам предписывается вернуть контроль над национальной гвардией Калифорнии губернатору Ньюсому", - говорится в решении суда по северному округу Калифорнии.
При этом суд сам же приостановил действие своего решения до 15 декабря.
Седьмого июня в центре Лос-Анджелеса состоялся масштабный рейд ICE, в ходе которого было выявлено значительное число нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о введении в город бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес позднее заявили, что не обращались за помощью к нацгвардии, и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без согласования с местными властями. В связи с этим Ньюсом ранее подал иск против Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсетта за нарушение федерального законодательства и конституции.
Президент США Дональд Трамп выступает на круглом столе в Государственной столовой Белого дома - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Трамп назвал животным стрелявшего в нацгвардию в Вашингтоне
26 ноября, 23:35
 
