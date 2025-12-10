Рейтинг@Mail.ru
США требуют от МУС запретить расследования против Трампа, пишет Reuters
16:40 10.12.2025 (обновлено: 16:43 10.12.2025)
США требуют от МУС запретить расследования против Трампа, пишет Reuters
США требуют от МУС запретить расследования против Трампа, пишет Reuters - РИА Новости, 10.12.2025
США требуют от МУС запретить расследования против Трампа, пишет Reuters
Администрация США, угрожая санкциями, требует от Международного уголовного суда (МУС) внести в Римский статут пункт о том, что суд не будет вести расследования... РИА Новости, 10.12.2025
США требуют от МУС запретить расследования против Трампа, пишет Reuters

Reuters: США настаивают, чтобы МУС запретил расследования против Трампа

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Администрация США, угрожая санкциями, требует от Международного уголовного суда (МУС) внести в Римский статут пункт о том, что суд не будет вести расследования в отношении американского президента Дональда Трампа и его высокопоставленных подчиненных, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника из администрации американского лидера.
"Администрация президента Дональда Трампа хочет, чтобы Международный уголовный суд внес поправки в свой учредительный документ, чтобы обеспечить, что он (суд - ред.) не будет вести расследования в отношении президента-республиканца и его высокопоставленных чиновников... в противном случае угрожая новыми американскими санкциями в отношении суда", - говорится в материале агентства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Отношения Трампа с Киевом накаляются, пишет NYT
Вчера, 11:28
По данным источника, если МУС откажется внести изменения в Римский статут, а также прекратить расследования в отношении израильского руководства и действий американских войск в Афганистане, Вашингтон может ввести новые санкции против чиновников МУС и самого суда. Собеседник агентства отметил, что США довели свои требования до сведения МУС и ряда стран под его юрисдикцией.
"Растет беспокойство по поводу того, что в 2029 году МУС обратит свое внимание на президента, вице-президента (Джей Ди Вэнса - ред.), министра обороны (Пита Хегсета - ред.) и других и начнет в отношении них расследование... Это неприемлемо, и мы этого не допустим", - приводит Рейтер слова источника.
При этом источник не уточнил, что, по мнению Вашингтона, может стать основанием для расследования. Он сослался на то, что в международном правовом сообществе ходят разговоры о том, что в 2029 году, после окончания нынешнего президентского срока Трампа, МУС может начать расследование против американского руководства.
Как сообщает агентство, для внесения поправок в Римский статут потребуется согласие двух третей стран, ратифицировавших этот документ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ раскрыли, что задумал Зеленский после жестких заявлений Трампа
Вчера, 09:13
В феврале Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечалось, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.
МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.
В сентябре - октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы МО страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ сообщили Украине ужасные новости после заявления Трампа
Вчера, 13:24
 
В мире США Вашингтон (штат) Израиль Дональд Трамп Пит Хегсет Биньямин Нетаньяху NBC Международный уголовный суд
 
 
