Заключенные Трампом мирные соглашения находятся на грани срыва, пишет AP - РИА Новости, 10.12.2025
12:55 10.12.2025 (обновлено: 15:08 10.12.2025)
Заключенные Трампом мирные соглашения находятся на грани срыва, пишет AP
в мире, руанда, таиланд, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Руанда, Таиланд, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Заключенные Трампом мирные соглашения находятся на грани срыва, пишет AP

AP: два заключенных Трампом мирных соглашения находятся на грани срыва

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. По меньшей мере две заключенные президентом США Дональдом Трампом мирные сделки находятся на грани срыва, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
В понедельник президент ДРК Феликс Чисекеди заявил, что руандийская сторона нарушила свои обязательства по мирному соглашению уже на следующий день после подписания документа 4 декабря в Вашингтоне, когда Силы обороны Руанды атаковали конголезскую провинцию Южное Киву. Во вторник Трамп признал, что остановленный им конфликт между Таиландом и Камбоджей вспыхнул снова, пообещал вновь все урегулировать.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
США стремятся к миру на Украине из гуманных соображений, заявил Трамп
8 декабря, 23:33
"По меньшей мере два из нескольких соглашений, направленных на прекращение мировых конфликтов, которые президент Дональд Трамп назвал свидетельством своего переговорного мастерства, находятся под угрозой срыва", - говорится в материале агентства.
Ассошиэйтед Пресс подчеркивает, что такое развитие событий вызвало беспокойство на международной арене.
Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил агентству, что президент ожидает от Таиланда и Камбоджи, а также от Руанды и Конго, "выполнения своих обязательств" по ​​прекращению боевых действий. Собеседник агентства добавил, что администрация внимательно следит за ситуацией в Конго и что Трамп заявил обеим сторонам, что ожидает "немедленных результатов".
Для урегулирования конфликта на востоке ДРК главы МИД Руанды и ДРК Оливье Ндухунгирехе и Тереза Вагнер 27 июня подписали в Вашингтоне мирное соглашение. В рамках соглашения Руанда обязалась вывести войска из восточных провинций ДРК в течение 90 дней, прекратить поддержку "Движения 23 марта" и других групп и способствовать их разоружению. В свою очередь ДРК в те же сроки должна была разоружить группировку Демократические Силы Освобождения Руанды (ДСОР). В Вашингтоне 4 декабря прошла церемония подписания мирного соглашения президентами двух стран. Впоследствии лидер ДРК Феликс Чисекеди заявил, что Руанда нарушила свои обязательства по мирному соглашению уже на следующий день после его подписания, когда Силы обороны Руанды вновь атаковали конголезскую провинцию Южное Киву. В свою очередь руандийские власти настаивают на необходимости разоружения ДСОР.
Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Ранее во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе. По последним данным, из-за атак тайских военных на приграничные провинции Камбоджи более 54,5 тысячи человек покинули свои дома, в Таиланде в общей сложности 400 тысяч жителей были эвакуированы, из них 125 тысяч находятся во временных пунктах размещения в приграничных провинциях.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Президенты Руанды и ДРК в присутствии Трампа подписали мирное соглашение
4 декабря, 22:10
 
