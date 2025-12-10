МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что у президента США Дональда Трампа не остается вариантов, кроме как уничтожить Владимира Зеленского.
"У Трампа не остается вариантов, кроме как уничтожить Зеленского. Если Трамп не снесет Зеленского в ближайшие несколько месяцев, то сам получит проблемы во всей Европе. Процесс политического уничтожения Зеленского запущен, но может подвести казус исполнителя. Ведь сегодня нелегитимный не столько Зеленский, сколько агент британского влияния. И Лондон в ответ на снос Зеленского заменит его другим своим агентом — (бывшим главкомом ВСУ, послом Украины в Лондоне Валерием) Залужным. США важно этого сценария не допустить", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Украина, как отмечает политик, стала яблоком раздора между Европой и США. Пока Украина существовала как государство, там такие политические баталии проходили ежедневно. Евроромантики тянули страну в "светлое европейское будущее", а прагматики требовали голову включить и одуматься. Политическое поле вместе с легитимной властью зачищено от прагматиков, страна полностью легла под коллективный Запад, но что-то никто не радуется, кроме кучки коррупционеров.
"Коалиция желающих войны" вместе с политическим клоуном не учитывает, что время играет на Россию, и пока они открыли второй фронт с Вашингтоном, то границы РФ неумолимо двигаются на Запад, принимая все больше исторически русских земель в родную гавань", - подчеркнул Медведчук.