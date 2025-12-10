Рейтинг@Mail.ru
Медведчук считает, что Трампу придется уничтожить Зеленского
09:49 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/tramp-2061020898.html
Медведчук считает, что Трампу придется уничтожить Зеленского
Медведчук считает, что Трампу придется уничтожить Зеленского - РИА Новости, 10.12.2025
Медведчук считает, что Трампу придется уничтожить Зеленского
Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что у... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T09:49:00+03:00
2025-12-10T09:49:00+03:00
в мире
украина
сша
европа
владимир зеленский
виктор медведчук
дональд трамп
оппозиционная платформа - за жизнь
https://ria.ru/20251210/chekhiya-2060858000.html
https://ria.ru/20251210/tramp-2060999937.html
украина
сша
европа
в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, виктор медведчук, дональд трамп, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Дональд Трамп, Оппозиционная платформа - За жизнь, Вооруженные силы Украины, Дело Миндича
Медведчук считает, что Трампу придется уничтожить Зеленского

Медведчук: у Трампа не остается вариантов, кроме как уничтожить Зеленского

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что у президента США Дональда Трампа не остается вариантов, кроме как уничтожить Владимира Зеленского.
Трампа не остается вариантов, кроме как уничтожить Зеленского. Если Трамп не снесет Зеленского в ближайшие несколько месяцев, то сам получит проблемы во всей Европе. Процесс политического уничтожения Зеленского запущен, но может подвести казус исполнителя. Ведь сегодня нелегитимный не столько Зеленский, сколько агент британского влияния. И Лондон в ответ на снос Зеленского заменит его другим своим агентом — (бывшим главкомом ВСУ, послом Украины в Лондоне Валерием) Залужным. США важно этого сценария не допустить", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
"Снарядов не будет". Украина потеряла стратегического партнера в Европе
"Снарядов не будет". Украина потеряла стратегического партнера в Европе
08:00
Украина, как отмечает политик, стала яблоком раздора между Европой и США. Пока Украина существовала как государство, там такие политические баталии проходили ежедневно. Евроромантики тянули страну в "светлое европейское будущее", а прагматики требовали голову включить и одуматься. Политическое поле вместе с легитимной властью зачищено от прагматиков, страна полностью легла под коллективный Запад, но что-то никто не радуется, кроме кучки коррупционеров.
"Коалиция желающих войны" вместе с политическим клоуном не учитывает, что время играет на Россию, и пока они открыли второй фронт с Вашингтоном, то границы РФ неумолимо двигаются на Запад, принимая все больше исторически русских земель в родную гавань", - подчеркнул Медведчук.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ: Европа боится, что Трамп обвинит ее и Украину в препятствовании сделке
05:24
 
В миреУкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукДональд ТрампОппозиционная платформа - За жизньВооруженные силы УкраиныДело Миндича
 
 
