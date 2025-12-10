МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что у президента США Дональда Трампа не остается вариантов, кроме как уничтожить Владимира Зеленского.

Украина, как отмечает политик, стала яблоком раздора между Европой и США. Пока Украина существовала как государство, там такие политические баталии проходили ежедневно. Евроромантики тянули страну в "светлое европейское будущее", а прагматики требовали голову включить и одуматься. Политическое поле вместе с легитимной властью зачищено от прагматиков, страна полностью легла под коллективный Запад, но что-то никто не радуется, кроме кучки коррупционеров.