Трамп опроверг сообщения об ухудшении своего здоровья

ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опровергает слухи о своем плохом самочувствии, утверждая, что находится в отличном физическом и умственном состоянии.
"Я сам пойму, когда начну "сбавлять обороты", но сейчас этого точно нет! После всей работы, которую я проделал с медицинскими обследованиями, когнитивными тестами и всем остальным, я действительно нахожу крамольными и, возможно, даже предательскими постоянные публикации ложных сообщений от The New York Times и других," – написал Трамп в своем аккаунте в The Truth Social.
Дональд Трамп также охарактеризовал собственные достижения как беспрецедентные, заявив, что работает усерднее и больше любого президента в истории США. В доказательство чего привёл целый перечень своих заслуг. По словам Трампа, он уже "остановил восемь войн", "создал величайшую экономику в истории страны" и создал "ауру," которая заставила все страны мира уважать США.
При этом в понедельник Трамп опять в очередной раз выглядел так, будто борется со сном во время встречи с членами своего кабинета министров.
Трамп периодически появляется на публике с замазанным на внешней стороне запястья синяком. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 17 июля заявила, что по итогам медицинского обследования у Трампа выявили хроническую венозную недостаточность. Тогда она объяснила наличие синяка частыми ежедневными рукопожатиями президента и приемом аспирина, который, по ее словам, он использует в рамках стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.