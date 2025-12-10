Трамп опроверг сообщения об ухудшении своего здоровья

ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опровергает слухи о своем плохом самочувствии, утверждая, что находится в отличном физическом и умственном состоянии.

При этом в понедельник Трамп опять в очередной раз выглядел так, будто борется со сном во время встречи с членами своего кабинета министров.