СМИ: Европа боится, что Трамп обвинит ее и Украину в препятствовании сделке
10.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:24 10.12.2025 (обновлено: 08:10 10.12.2025)
СМИ: Европа боится, что Трамп обвинит ее и Украину в препятствовании сделке
СМИ: Европа боится, что Трамп обвинит ее и Украину в препятствовании сделке - РИА Новости, 10.12.2025
СМИ: Европа боится, что Трамп обвинит ее и Украину в препятствовании сделке
Европейские страны боятся, что президент США Дональд Трамп возложит на них и Киев ответственность за срыв мирной сделки, передает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 10.12.2025
РИА Новости
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
сша, в мире, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, мирный план сша по украине, вооруженные силы украины, владимир зеленский
США, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
СМИ: Европа боится, что Трамп обвинит ее и Украину в препятствовании сделке

CNN: Европа боится, что Трамп обвинит ее и Киев в препятствовании мирной сделке

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Европейские страны боятся, что президент США Дональд Трамп возложит на них и Киев ответственность за срыв мирной сделки, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
"Среди европейских чиновников есть страх, что Трамп настолько теряет терпение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах, что он может выйти из них, возложив вину на Украину и Европу за то, что они препятствуют соглашению", — говорится в материале.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ: в Европе считают, что для урегулирования на Украине нужны месяцы
00:23
Тем временем ВСУ теряют стратегические позиции в восточной части фронта из-за потерь и ограниченных оборонительных позиций, отметил собеседник телеканала.
Накануне Трамп призвал Владимира Зеленского взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает. Американский лидер признал, что Россия намного сильнее Украины и обладает преимуществом в конфликте.

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Зеленский хочет заверить Трампа в своей лояльности, считает Пушков
01:03
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с премьером страны Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.

По информации портала Axios, сложившаяся ситуация раздражает некоторых представителей Белого дома, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.

Накануне глава киевского режима заявил, что планирует в среду передать США "поправки" к их мирной инициативе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Страшная месть Трампа: Зеленского все же будут менять. Если надо — силой
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
