СМИ: Европа боится, что Трамп обвинит ее и Украину в препятствовании сделке

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Европейские страны боятся, что президент США Дональд Трамп возложит на них и Киев ответственность за срыв мирной сделки, передает телеканал Европейские страны боятся, что президент США Дональд Трамп возложит на них и Киев ответственность за срыв мирной сделки, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.

"Среди европейских чиновников есть страх, что Трамп настолько теряет терпение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах, что он может выйти из них, возложив вину на Украину и Европу за то, что они препятствуют соглашению", — говорится в материале.

Тем временем ВСУ теряют стратегические позиции в восточной части фронта из-за потерь и ограниченных оборонительных позиций, отметил собеседник телеканала.

Накануне Трамп призвал Владимира Зеленского взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает. Американский лидер признал, что Россия намного сильнее Украины и обладает преимуществом в конфликте.

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера . Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".

В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с премьером страны Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.

По информации портала Axios, сложившаяся ситуация раздражает некоторых представителей Белого дома, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.