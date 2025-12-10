https://ria.ru/20251210/tramp-2060999937.html
СМИ: Европа боится, что Трамп обвинит ее и Украину в препятствовании сделке
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Европейские страны боятся, что президент США Дональд Трамп возложит на них и Киев ответственность за срыв мирной сделки, передает телеканал CNN
со ссылкой на неназванных чиновников.
"Среди европейских чиновников есть страх, что Трамп
настолько теряет терпение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах, что он может выйти из них, возложив вину на Украину
и Европу за то, что они препятствуют соглашению", — говорится в материале.
Тем временем ВСУ теряют стратегические позиции в восточной части фронта из-за потерь и ограниченных оборонительных позиций, отметил собеседник телеканала.
Накануне Трамп призвал Владимира Зеленского взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает. Американский лидер признал, что Россия намного сильнее Украины и обладает преимуществом в конфликте.
Обсуждение мирного плана США
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
и зятя Трампа Джареда Кушнера
. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с премьером страны Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По информации портала Axios, сложившаяся ситуация раздражает некоторых представителей Белого дома, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.
Накануне глава киевского режима заявил, что планирует в среду передать США "поправки" к их мирной инициативе.