Трамп ни разу не упомянул конфликт на Украине во время выступления - РИА Новости, 10.12.2025
05:21 10.12.2025 (обновлено: 11:05 10.12.2025)
Трамп ни разу не упомянул конфликт на Украине во время выступления
2025-12-10T05:21:00+03:00
2025-12-10T11:05:00+03:00
в мире
украина
косово
сербия
дональд трамп
мирный план сша по украине
украина
косово
сербия
в мире, украина, косово, сербия, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Косово, Сербия, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп ни разу не упомянул конфликт на Украине во время выступления

Трамп за полуторачасовую речь ни разу не упомянул конфликт на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, которое продлилось один час 40 минут, ни разу не упомянул конфликт на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
"За 10 месяцев я положил конец восьми войнам, включая войны в Косово, Сербии, Пакистане и Индии, они яростно сражались. Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, но вы не знали об этом, Армения и Азербайджан", - заявил Трамп, обращаясь к сторонникам.
При этом конфликт на Украине он оставил без внимания. Во время речи однако упоминания удостоился конфликт Таиланда и Камбоджи, который он ранее завершил, а теперь признал, что тот вспыхнул снова.
Затронул Трамп и проводимые против наркоторговцев операции США в Карибском бассейне.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Трамп надеется на достижение договоренности по урегулированию на Украине "к Рождеству".
В миреУкраинаКосовоСербияДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
