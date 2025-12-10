Трамп ни разу не упомянул конфликт на Украине во время выступления

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, которое продлилось один час 40 минут, ни разу не упомянул конфликт на Украине, передает корреспондент РИА Новости.