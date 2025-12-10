https://ria.ru/20251210/tramp-2060998956.html
Трамп вспомнил об убийстве украинской беженки в Северной Каролине
Трамп вспомнил об убийстве украинской беженки в Северной Каролине - РИА Новости, 10.12.2025
Трамп вспомнил об убийстве украинской беженки в Северной Каролине
Президент США Дональд Трамп в среду на митинге своих сторонников вспомнил о жестоком убийстве украинской беженки в штате Северная Каролина. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T05:09:00+03:00
2025-12-10T05:09:00+03:00
2025-12-10T10:49:00+03:00
в мире
северная каролина
шарлотт
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061034143_0:156:3084:1891_1920x0_80_0_0_dbe9c668b42a4eecdc4e6dc6112d06ab.jpg
https://ria.ru/20251210/tramp-2060997970.html
https://ria.ru/20251210/tramp-2060997052.html
северная каролина
шарлотт
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061034143_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_6dc661f406cad8ef2f44b03ef5fbce81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северная каролина, шарлотт, сша, дональд трамп
В мире, Северная Каролина, Шарлотт, США, Дональд Трамп
Трамп вспомнил об убийстве украинской беженки в Северной Каролине
Трамп на митинге вспомнил об убийстве украинской беженки в Северной Каролине
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду на митинге своих сторонников вспомнил о жестоком убийстве украинской беженки в штате Северная Каролина.
"Но что происходит в Северной Каролине
? Два самых жестоких убийства, которые кто-либо когда-либо видел, в Шарлотт
, и всем этим заправляют демократы. Что там происходит? Молодая девушка с Украины
. Вы видели видео, где парень сзади просто перерезал ей горло, на видео. На это невозможно смотреть", - заявил Трамп
во время выступления в штате Пенсильвания
.
Он призвал избрать республиканцев на посты губернатора штата Северная Каролина и мэра Шарлотт, которые сейчас занимают демократы.
В августе газета New York Post сообщала, что бездомный напал с ножом на украинскую беженку в Северной Каролине, куда она приехала в поисках безопасной жизни, от полученных множественный ранений девушка скончалась.
Уточнялось, что нападение произошло 22 августа в районе железнодорожной станции в городе Шарлотт. По данным полиции, украинке Ирине Заруцкой были нанесены множественные ножевые ранения.
Согласно релизу местной полиции, подозреваемым в нападении является 34-летний Декарлос Браун-младший. По данным правоохранителей, он был доставлен в медучреждение с травмами, полученными во время инцидента, не представляющими угрозы для жизни.
Как писала New York Post, подозреваемому в нападении было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, он был взят под стражу. Согласно судебным протоколам, полученным изданием, мужчину неоднократно арестовывали с 2011 года, в том числе за ограбление с применением опасного оружия. По данным СМИ, он отсидел пять лет в тюрьме, сейчас является бездомным.