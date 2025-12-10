Трамп вспомнил об убийстве украинской беженки в Северной Каролине

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду на митинге своих сторонников вспомнил о жестоком убийстве украинской беженки в штате Северная Каролина.

"Но что происходит в Северной Каролине ? Два самых жестоких убийства, которые кто-либо когда-либо видел, в Шарлотт , и всем этим заправляют демократы. Что там происходит? Молодая девушка с Украины . Вы видели видео, где парень сзади просто перерезал ей горло, на видео. На это невозможно смотреть", - заявил Трамп во время выступления в штате Пенсильвания

Он призвал избрать республиканцев на посты губернатора штата Северная Каролина и мэра Шарлотт, которые сейчас занимают демократы.

В августе газета New York Post сообщала, что бездомный напал с ножом на украинскую беженку в Северной Каролине, куда она приехала в поисках безопасной жизни, от полученных множественный ранений девушка скончалась.

Уточнялось, что нападение произошло 22 августа в районе железнодорожной станции в городе Шарлотт. По данным полиции, украинке Ирине Заруцкой были нанесены множественные ножевые ранения.

Согласно релизу местной полиции, подозреваемым в нападении является 34-летний Декарлос Браун-младший. По данным правоохранителей, он был доставлен в медучреждение с травмами, полученными во время инцидента, не представляющими угрозы для жизни.