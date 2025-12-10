Трамп пообещал вновь урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Трамп признал, что остановленный им конфликт между Таиландом и Камбоджей вспыхнул снова, пообещал вновь все урегулировать.
В октябре премьеры Камбоджи и Таиланда подписали мирное соглашение в присутствии лидера США Дональда Трампа на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре.
"Камбоджа, Таиланд – это началось сегодня. Завтра я должен сделать телефонный звонок... я позвоню и остановлю войну", – пообещал он в ходе выступления в штате Пенсильвания.
Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Ранее во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе. По последним данным, из-за атак тайских военных на приграничные провинции Камбоджи более 54,5 тысячи человек покинули свои дома, в Таиланде в общей сложности 400 тысяч жителей были эвакуированы, из них 125 тысяч находятся во временных пунктах размещения в приграничных провинциях.