Трамп пообещал вновь урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи
04:55 10.12.2025 (обновлено: 04:59 10.12.2025)
Трамп пообещал вновь урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи
Трамп пообещал вновь урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи - РИА Новости, 10.12.2025
Трамп пообещал вновь урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи
Трамп признал, что остановленный им конфликт между Таиландом и Камбоджей вспыхнул снова, пообещал вновь все урегулировать. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T04:55:00+03:00
2025-12-10T04:59:00+03:00
в мире, таиланд, камбоджа, пенсильвания
В мире, Таиланд, Камбоджа, Пенсильвания
Трамп пообещал вновь урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи

Трамп пообещал во второй раз урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи

Дональд Трамп
Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Трамп признал, что остановленный им конфликт между Таиландом и Камбоджей вспыхнул снова, пообещал вновь все урегулировать.
В октябре премьеры Камбоджи и Таиланда подписали мирное соглашение в присутствии лидера США Дональда Трампа на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре.
"Камбоджа, Таиланд – это началось сегодня. Завтра я должен сделать телефонный звонок... я позвоню и остановлю войну", – пообещал он в ходе выступления в штате Пенсильвания.
Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Ранее во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе. По последним данным, из-за атак тайских военных на приграничные провинции Камбоджи более 54,5 тысячи человек покинули свои дома, в Таиланде в общей сложности 400 тысяч жителей были эвакуированы, из них 125 тысяч находятся во временных пунктах размещения в приграничных провинциях.
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп пообещал операции на суше против наркоторговцев в Латинской Америке
