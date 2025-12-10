Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал операции на суше против наркоторговцев в Латинской Америке
04:54 10.12.2025 (обновлено: 10:50 10.12.2025)
Трамп пообещал операции на суше против наркоторговцев в Латинской Америке
в мире, латинская америка, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро
В мире, Латинская Америка, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025
ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал операции на суше против наркоторговцев в Латинской Америке.
"И теперь мы будем делать это на суше. Потому что по суше еще проще. И там шире распространение", — предупредил он на митинге в Пенсильвании.

США разберутся с ситуацией с наркотиками в Колумбии, заявил Трамп
21 ноября, 19:40
При этом хозяин Белого дома рассказал о том, что уничтожение целей на море спасает 25 тысяч жизней тех, кто мог бы погибнуть от передозировок.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Границы США по безопасности уступают только КНДР, заявил Трамп
