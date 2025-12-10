https://ria.ru/20251210/tramp-2060998095.html
Трамп пообещал операции на суше против наркоторговцев в Латинской Америке
Трамп пообещал операции на суше против наркоторговцев в Латинской Америке - РИА Новости, 10.12.2025
Трамп пообещал операции на суше против наркоторговцев в Латинской Америке
Президент США Дональд Трамп пообещал операции на суше против наркоторговцев в Латинской Америке. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T04:54:00+03:00
2025-12-10T04:54:00+03:00
2025-12-10T10:50:00+03:00
в мире
латинская америка
сша
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061034121_0:0:3105:1747_1920x0_80_0_0_3b5140d4a3dd14ad9d27e39eb2359172.jpg
https://ria.ru/20251121/tramp-2056699482.html
https://ria.ru/20251210/tramp-2060997970.html
латинская америка
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061034121_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_6a2b9a5a7dd67656763f174551fcfb82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латинская америка, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро
В мире, Латинская Америка, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Трамп пообещал операции на суше против наркоторговцев в Латинской Америке
Трамп: США проведут операции на суше против наркоторговцев в Латинской Америке