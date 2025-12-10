Границы США по безопасности уступают только КНДР, заявил Трамп

Рейтинг@Mail.ru
04:53 10.12.2025 (обновлено: 11:01 10.12.2025)
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Границы США по своей безопасности уступают только границам КНДР, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я бы, наверное, сказал, что есть одна страна, у которой крепче граница. Знаете, какая? Северная Корея", - сказал Трамп на митинге в Пенсильвании.
По его словам, у КНДР на границе семь заборов, подключенных к электричеству. После первого тот, кто пытается перейти границу, едва живой, а пройти два - это рекорд, убеждал Трамп.
"Думаю, мы отдадим Северной Корее звание самой безопасной границы", - сказал Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп призвал посадить демократов, способствовавших притоку мигрантов в США
В миреСШАКНДРПенсильванияДональд Трамп
 
 
