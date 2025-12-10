Рейтинг@Mail.ru
Трамп настаивает, что выиграл выборы президента трижды - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:51 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/tramp-2060997846.html
Трамп настаивает, что выиграл выборы президента трижды
Трамп настаивает, что выиграл выборы президента трижды - РИА Новости, 10.12.2025
Трамп настаивает, что выиграл выборы президента трижды
Президент США Дональд Трамп настаивает, что трижды выиграл выборы. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T04:51:00+03:00
2025-12-10T04:51:00+03:00
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046792147_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_d2451c48456ce746766a58c1ca54cd95.jpg
https://ria.ru/20251210/tramp-2060995625.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046792147_132:0:2355:1667_1920x0_80_0_0_9dadadd0a90112ebdfab889846c7a757.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп настаивает, что выиграл выборы президента трижды

Трамп настаивает, что выиграл выборы президента трижды, в том числе в 2020 году

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настаивает, что трижды выиграл выборы.
"У меня было три выборных гонки и я выиграл все три из них", - сказал Трамп на митинге в Пенсильвании.
Американский лидер продолжает настаивать, что не проиграл выборы 2020 году Джо Байдену, а тот якобы занял Белый дом бесчестно.
Как считает Трамп, Байден при этом не сам управлял страной, по словам республиканца, демократом управляли, используя для это прибор для автоматической подписи документов.
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп грубо обозвал Байдена
04:11
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала