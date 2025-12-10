Рейтинг@Mail.ru
Пассажир самолета Трампа толкнул его дверью уборной и побоялся выйти - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:35 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/tramp-2060996921.html
Пассажир самолета Трампа толкнул его дверью уборной и побоялся выйти
Пассажир самолета Трампа толкнул его дверью уборной и побоялся выйти - РИА Новости, 10.12.2025
Пассажир самолета Трампа толкнул его дверью уборной и побоялся выйти
Пассажир президентского самолета американского лидера Дональда Трампа побоялся выйти из уборной, пока глава Штатов общался с журналистами, слегка толкнув... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T04:35:00+03:00
2025-12-10T04:35:00+03:00
в мире
пенсильвания
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051443050_0:0:5998:3374_1920x0_80_0_0_2230f1d373fcd30124156a919a7d9812.jpg
https://ria.ru/20251210/tramp-2060989937.html
пенсильвания
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051442099_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e8b285c979a9bae19ff09261d2ca068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пенсильвания, вашингтон (штат), сша, дональд трамп
В мире, Пенсильвания, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп
Пассажир самолета Трампа толкнул его дверью уборной и побоялся выйти

Пассажир президентского самолета толкнул Трампа дверью уборной и побоялся выйти

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Пассажир президентского самолета американского лидера Дональда Трампа побоялся выйти из уборной, пока глава Штатов общался с журналистами, слегка толкнув американского лидера дверью.
Конфуз произошел по пути Трампа в Пенсильванию из Вашингтона для участия в форуме по экономике. Когда президент США пришел к журналистам, кто-то попытался выйти из уборной, слегка толкнув Трамп в плечо дверью.
Президент предложил пассажиру выйти, но дверь так и не открылась.
Американский лидер вынужден был прервать общение с журналистами через несколько минут из-за турбулентности. Когда Трамп уходил через проход самолет качнуло так сильно, что президенту пришлось держатся за стены. Загадочный пассажир так и не вышел из уборной, когда за Трампом закрыли штору между салонами.
Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп прервал общение с журналистами в самолете из-за воздушных ям
02:08
 
В миреПенсильванияВашингтон (штат)СШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала