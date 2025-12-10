https://ria.ru/20251210/tramp-2060996921.html
Пассажир самолета Трампа толкнул его дверью уборной и побоялся выйти
Пассажир самолета Трампа толкнул его дверью уборной и побоялся выйти - РИА Новости, 10.12.2025
Пассажир самолета Трампа толкнул его дверью уборной и побоялся выйти
Пассажир президентского самолета американского лидера Дональда Трампа побоялся выйти из уборной, пока глава Штатов общался с журналистами, слегка толкнув... РИА Новости, 10.12.2025
Пассажир самолета Трампа толкнул его дверью уборной и побоялся выйти
Пассажир президентского самолета толкнул Трампа дверью уборной и побоялся выйти
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Пассажир президентского самолета американского лидера Дональда Трампа побоялся выйти из уборной, пока глава Штатов общался с журналистами, слегка толкнув американского лидера дверью.
Конфуз произошел по пути Трампа
в Пенсильванию
из Вашингтона
для участия в форуме по экономике. Когда президент США
пришел к журналистам, кто-то попытался выйти из уборной, слегка толкнув Трамп в плечо дверью.
Президент предложил пассажиру выйти, но дверь так и не открылась.
Американский лидер вынужден был прервать общение с журналистами через несколько минут из-за турбулентности. Когда Трамп уходил через проход самолет качнуло так сильно, что президенту пришлось держатся за стены. Загадочный пассажир так и не вышел из уборной, когда за Трампом закрыли штору между салонами.