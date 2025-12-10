Трамп назвал главу ФРС США тупицей

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду назвал председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла "тупицей" на фоне своего недовольства его монетарной политикой.
"И наконец, вы видели, как Джейми Даймон (глава банка JPMorgan Chase - ред.), уважаемый человек, сказал, что вам нужно снизить ставки, тупица?", - заявил он во время выступления в штате Пенсильвания, говоря о Пауэлле.
При этом нет подтверждений тому, что CEO JPMorgan Chase действительно поддержал снижение ставок. На выходных он заявил, что не ожидает снижения инфляции в следующем году, при этом оптимистично настроен и касательно сохранения исторически высоких показателей рынка акций в США.
Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
