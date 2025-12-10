Трамп назвал главу ФРС США тупицей

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду назвал председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла "тупицей" на фоне своего недовольства его монетарной политикой.

Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.