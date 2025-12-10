Рейтинг@Mail.ru
04:31 10.12.2025 (обновлено: 11:01 10.12.2025)
Трамп назвал главу ФРС США тупицей
Президент США Дональд Трамп в среду назвал председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла "тупицей" на фоне своего недовольства его монетарной
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США
Трамп назвал главу ФРС США тупицей из-за недовольства монетарной политикой

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду назвал председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла "тупицей" на фоне своего недовольства его монетарной политикой.
"И наконец, вы видели, как Джейми Даймон (глава банка JPMorgan Chase - ред.), уважаемый человек, сказал, что вам нужно снизить ставки, тупица?", - заявил он во время выступления в штате Пенсильвания, говоря о Пауэлле.
При этом нет подтверждений тому, что CEO JPMorgan Chase действительно поддержал снижение ставок. На выходных он заявил, что не ожидает снижения инфляции в следующем году, при этом оптимистично настроен и касательно сохранения исторически высоких показателей рынка акций в США.
Трамп ранее неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Он называл его "клоуном" и "упрямым идиотом".
Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
