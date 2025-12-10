Рейтинг@Mail.ru
Трамп убежден, что запасов американской нефти хватит на две тысячи лет - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:22 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/tramp-2060996382.html
Трамп убежден, что запасов американской нефти хватит на две тысячи лет
Трамп убежден, что запасов американской нефти хватит на две тысячи лет - РИА Новости, 10.12.2025
Трамп убежден, что запасов американской нефти хватит на две тысячи лет
Президент США Дональд Трамп убежден, что у Америки запасов нефти хватит на две тысячи лет. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T04:22:00+03:00
2025-12-10T04:22:00+03:00
в мире
сша
америка
пенсильвания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_a9aa9a0c55b7afd71340ef63c7e8449b.jpg
https://ria.ru/20251210/tramp-2060994324.html
сша
америка
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_c636b5f0c1ef2dffe2f59f4b86e25638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, пенсильвания, дональд трамп
В мире, США, Америка, Пенсильвания, Дональд Трамп
Трамп убежден, что запасов американской нефти хватит на две тысячи лет

Трамп: запасов американской нефти хватит на две тысячи лет

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп убежден, что у Америки запасов нефти хватит на две тысячи лет.
"У нас бензина на две тысячи лет. У нас больше бензина и нефти, чем у какой-либо страны в мире", - сказал Трамп на митинге в Пенсильвании.
Он назвал "придурками" тех, кто предлагает переходить на альтернативные источники энергии. При одном обороте винта ветровой электростанции, как утверждает Трамп, ее хозяин теряет 15 долларов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Шахтеры в США не хотели бы менять работу на пост президента, считает Трамп
03:47
 
В миреСШААмерикаПенсильванияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала