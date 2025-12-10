https://ria.ru/20251210/tramp-2060996382.html
Трамп убежден, что запасов американской нефти хватит на две тысячи лет
Трамп убежден, что запасов американской нефти хватит на две тысячи лет - РИА Новости, 10.12.2025
Трамп убежден, что запасов американской нефти хватит на две тысячи лет
Президент США Дональд Трамп убежден, что у Америки запасов нефти хватит на две тысячи лет. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T04:22:00+03:00
2025-12-10T04:22:00+03:00
2025-12-10T04:22:00+03:00
в мире
сша
америка
пенсильвания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_a9aa9a0c55b7afd71340ef63c7e8449b.jpg
https://ria.ru/20251210/tramp-2060994324.html
сша
америка
пенсильвания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_c636b5f0c1ef2dffe2f59f4b86e25638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, америка, пенсильвания, дональд трамп
В мире, США, Америка, Пенсильвания, Дональд Трамп
Трамп убежден, что запасов американской нефти хватит на две тысячи лет
Трамп: запасов американской нефти хватит на две тысячи лет