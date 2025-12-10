Рейтинг@Mail.ru
Трамп предупредил, что Европу может погубить собственная политика
04:17 10.12.2025 (обновлено: 11:03 10.12.2025)
Трамп предупредил, что Европу может погубить собственная политика
Трамп предупредил, что Европу может погубить собственная политика - РИА Новости, 10.12.2025
Трамп предупредил, что Европу может погубить собственная политика
Нынешние миграционная и энергетическая политики Европы могут ее погубить, предупредил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 10.12.2025
в мире
европа
сша
пенсильвания
дональд трамп
марко рубио
европа
сша
пенсильвания
в мире, европа, сша, пенсильвания, дональд трамп, марко рубио
В мире, Европа, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Марко Рубио
Трамп предупредил, что Европу может погубить собственная политика

Трамп: текущие миграционная и энергетическая политика могут погубить Европу

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Нынешние миграционная и энергетическая политики Европы могут ее погубить, предупредил президент США Дональд Трамп.
"Дам им бесплатный совет. Им лучше быть осторожными, потому что иммиграция и энергетика разрушат Европу", – сказал он в ходе выступления в штате Пенсильвания.
Трамп не в первый раз критикует миграционную политику Европы – ранее он, в частности, негативно отзывался о том, как массовая миграция изменила Париж и Лондон.
Газета New York Times со ссылкой на внутренний документ госдепа в ноябре сообщала, что госсекретарь США Марко Рубио приказал американским дипломатам оказывать давление на другие страны Запада для ограничения массовой иммиграции в них.
Ранее госдеп заявлял, что массовая миграция представляет угрозу западной цивилизации и подрывает стабильность ключевых союзников США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Европа разрушается, заявил Трамп
Вчера, 14:33
 
В миреЕвропаСШАПенсильванияДональд ТрампМарко Рубио
 
 
