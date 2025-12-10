https://ria.ru/20251210/tramp-2060995307.html
Трамп рассказал о судьбе атаковавшего нацгвардейцев в Вашингтоне афганца
Трамп рассказал о судьбе атаковавшего нацгвардейцев в Вашингтоне афганца - РИА Новости, 10.12.2025
Трамп рассказал о судьбе атаковавшего нацгвардейцев в Вашингтоне афганца
Президент США Дональд Трамп рассказал, что врачи борются за жизнь афганца, напавшего с револьвером на бойцов нацгвардии у Белого дома, чтобы потом прокуратура... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T04:08:00+03:00
2025-12-10T04:08:00+03:00
2025-12-10T11:03:00+03:00
в мире
сша
афганистан
вашингтон (штат)
дональд трамп
стрельба у белого дома в вашингтоне
сша
афганистан
вашингтон (штат)
В мире, США, Афганистан, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Трамп рассказал о судьбе атаковавшего нацгвардейцев в Вашингтоне афганца
Трамп: атаковавшего нацгвардейцев афганца спасут врачи, чтобы потом его казнили
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что врачи борются за жизнь афганца, напавшего с револьвером на бойцов нацгвардии у Белого дома, чтобы потом прокуратура требовала для него смертную казнь.
"Они (врачи - ред.) борются, чтобы спасти его жизнь, чтобы мы могли назначить ему смертную казнь. Врачи должны сделать свою работу, а потом адвокаты свою", - сказал Трамп
Трамп заявил, что отец пострадавшего нацгвардейца тоже надеется на восстановление преступника, чтобы тот понес ответственность.
Президент заявил, что у атаковавшего бойцов нацгвардии, несмотря на серьезные ранения, высокие шансы на выживание.
Уроженец Афганистана
26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
В ту ночь кварталы вокруг Белого дома были оцеплены, резиденция была на изоляции. Американский лидер в это время был во Флориде
Президент США
Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.