Трамп рассказал о судьбе атаковавшего нацгвардейцев в Вашингтоне афганца
04:08 10.12.2025 (обновлено: 11:03 10.12.2025)
Трамп рассказал о судьбе атаковавшего нацгвардейцев в Вашингтоне афганца
в мире, сша, афганистан, вашингтон (штат), дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Афганистан, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что врачи борются за жизнь афганца, напавшего с револьвером на бойцов нацгвардии у Белого дома, чтобы потом прокуратура требовала для него смертную казнь.
"Они (врачи - ред.) борются, чтобы спасти его жизнь, чтобы мы могли назначить ему смертную казнь. Врачи должны сделать свою работу, а потом адвокаты свою", - сказал Трамп на митинге в Пенсильвании.
Трамп рассказал о состоянии пострадавшего в Вашингтоне нацгвардейца
04:03
Трамп заявил, что отец пострадавшего нацгвардейца тоже надеется на восстановление преступника, чтобы тот понес ответственность.
Президент заявил, что у атаковавшего бойцов нацгвардии, несмотря на серьезные ранения, высокие шансы на выживание.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
В ту ночь кварталы вокруг Белого дома были оцеплены, резиденция была на изоляции. Американский лидер в это время был во Флориде.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.
Военные Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд США разрешил Трампу оставить нацгвардию в Вашингтоне
5 декабря, 00:17
 
