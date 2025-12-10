Рейтинг@Mail.ru
04:03 10.12.2025
Трамп рассказал о состоянии пострадавшего в Вашингтоне нацгвардейца
Трамп рассказал о состоянии пострадавшего в Вашингтоне нацгвардейца
в мире, сша, вашингтон (штат), афганистан, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Вашингтон (штат), Афганистан, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Пострадавший при атаке у Белого дома боец национальной гвардии смог самостоятельно встать, но разговаривать пока не может, сообщил президент США Дональд Трамп.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два нацгвардейца, одна из них позднее скончалась.
Военные Национальной гвардии в Вашингтоне
Суд США разрешил Трампу оставить нацгвардию в Вашингтоне
5 декабря, 00:17
"Сегодня мне позвонили и сказали, что он (пострадавший нацгвардеец - ред.) встал с кровати", – сказал Трамп в ходе выступления в штате Пенсильвания.
Говорить пострадавший пока не может, еще "не готов к этому", отметил президент США.
Трамп ранее называл случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокурор США Пэм Бонди заявляла, что в случае гибели кого-либо из пострадавших дело переквалифицируют на тяжкий состав, что позволяет добиваться смертной казни для подозреваемого.
Мемориал погибшей служащей нацгвардии в Вашингтоне
В Вашингтоне афганоамериканцы создали мемориал погибшей служащей нацгвардии
1 декабря, 23:26
 
В миреСШАВашингтон (штат)АфганистанДональд ТрампСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
