Трамп рассказал о состоянии пострадавшего в Вашингтоне нацгвардейца

ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Пострадавший при атаке у Белого дома боец национальной гвардии смог самостоятельно встать, но разговаривать пока не может, сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп ранее называл случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокурор США Пэм Бонди заявляла, что в случае гибели кого-либо из пострадавших дело переквалифицируют на тяжкий состав, что позволяет добиваться смертной казни для подозреваемого.