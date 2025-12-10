Трамп рассказал о состоянии пострадавшего в Вашингтоне нацгвардейца

ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Пострадавший при атаке у Белого дома боец национальной гвардии смог самостоятельно встать, но разговаривать пока не может, сообщил президент США Дональд Трамп.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два нацгвардейца, одна из них позднее скончалась.
"Сегодня мне позвонили и сказали, что он (пострадавший нацгвардеец - ред.) встал с кровати", – сказал Трамп в ходе выступления в штате Пенсильвания.
Говорить пострадавший пока не может, еще "не готов к этому", отметил президент США.
Трамп ранее называл случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокурор США Пэм Бонди заявляла, что в случае гибели кого-либо из пострадавших дело переквалифицируют на тяжкий состав, что позволяет добиваться смертной казни для подозреваемого.