Трамп заявил о невероятной торговой сделке с Китаем
США смогли заключить невероятные соглашения с Китаем в торговле, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T03:56:00+03:00
2025-12-10T03:56:00+03:00
2025-12-10T10:44:00+03:00
