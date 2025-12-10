Рейтинг@Mail.ru
Трамп пошутил о запрете ему идти на третий срок
03:53 10.12.2025 (обновлено: 11:10 10.12.2025)
Трамп пошутил о запрете ему идти на третий срок
Президент США Дональд Трамп пошутил, что не понимает тех, кто запрещает ему избираться в третий раз. РИА Новости, 10.12.2025
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил, что не понимает тех, кто запрещает ему избираться в третий раз.
"Они говорят, что мне нельзя выдвигаться. Не знаю, о чем это они", - сказал Трамп на митинге в Пенсильвании.
Так он отреагировал на выкрики сторонника, который скандировал: "Еще четыре года".
Трамп с широкой улыбкой оценивал реакцию зала, продолжившего скандировать. "У нас осталось три года и два месяца. По времени Трампа - это вечность. У нас много времени", - сказал президент.
Нынешнее законодательство запрещает Трампу претендовать на третий срок. Однако спекуляции на эту тему подогревает и сам республиканец, регулярно выступая с остротами на тему своего участия в выборах в 2028 году.
