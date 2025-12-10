https://ria.ru/20251210/tramp-2060994324.html
Шахтеры в США не хотели бы менять работу на пост президента, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп уверен, что американские шахтеры не стали бы менять свою работу на кресло главы государства. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T03:47:00+03:00
2025-12-10T03:47:00+03:00
2025-12-10T03:50:00+03:00
в мире
сша
пенсильвания
манхэттен
дональд трамп
сша
пенсильвания
манхэттен
