Шахтеры в США не хотели бы менять работу на пост президента, считает Трамп
03:47 10.12.2025 (обновлено: 03:50 10.12.2025)
Шахтеры в США не хотели бы менять работу на пост президента, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп уверен, что американские шахтеры не стали бы менять свою работу на кресло главы государства. РИА Новости, 10.12.2025
в мире, сша, пенсильвания, манхэттен, дональд трамп
В мире, США, Пенсильвания, Манхэттен, Дональд Трамп
Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что американские шахтеры не стали бы менять свою работу на кресло главы государства.
"Я люблю шахтеров. Не понимаю, как они это делают, работая на глубине 10 тысяч футов под землей, и они ни за что не поменялись бы со мной работой", - заявил Трамп в ходе выступления в штате Пенсильвания.
Трамп добавил, что шахтеры отказались бы меняться с ним работой даже в том случае, если бы глава государства подарил им "прекрасный и роскошный" пентхаус в центре Манхэттена, где раньше жил.
США добывают нефть на невиданном ранее уровне, заявил Трамп
США добывают нефть на невиданном ранее уровне, заявил Трамп
