Трамп впервые вышел на публику с новым видом пластыря на запястье

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления перед публикой в штате Пенсильвания впервые вышел с новым видом пластыря на правом запястье, передает корреспондент РИА Новости.
Пластырь он носит на публике уже более недели. При этом ранее он обычно был бежевого оттенка, но теперь он светло-коричневого цвета.
При этом в понедельник Трамп опять в очередной раз выглядел так, будто борется со сном во время встречи с членами своего кабинета министров.
Трамп периодически появляется на публике с замазанным на внешней стороне запястья синяком. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 17 июля заявила, что по итогам медицинского обследования у Трампа выявили хроническую венозную недостаточность. Тогда она объяснила наличие синяка частыми ежедневными рукопожатиями президента и приемом аспирина, который, по ее словам, он использует в рамках стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.