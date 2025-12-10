Рейтинг@Mail.ru
Трамп впервые вышел на публику с новым видом пластыря на запястье
03:38 10.12.2025 (обновлено: 10:37 10.12.2025)
Трамп впервые вышел на публику с новым видом пластыря на запястье
Трамп впервые вышел на публику с новым видом пластыря на запястье
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед публикой в штате Пенсильвания впервые вышел с новым видом пластыря на правом запястье, передает... РИА Новости, 10.12.2025
дональд трамп
каролин левитт
https://ria.ru/20251210/tramp-2060993673.html
2025
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061032240_293:0:3022:2047_1920x0_80_0_0_b7b3a8bc84bb775f04f7d81deac7a15e.jpg
1920
1920
true
дональд трамп, каролин левитт
Дональд Трамп, Каролин Левитт
Трамп впервые вышел на публику с новым видом пластыря на запястье

Трамп в Пенсильвании впервые вышел на публику с новым видом пластыря на запястье

© Getty Images / Alex WongПрезидент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления перед публикой в штате Пенсильвания впервые вышел с новым видом пластыря на правом запястье, передает корреспондент РИА Новости.
Пластырь он носит на публике уже более недели. При этом ранее он обычно был бежевого оттенка, но теперь он светло-коричневого цвета.
При этом в понедельник Трамп опять в очередной раз выглядел так, будто борется со сном во время встречи с членами своего кабинета министров.
Трамп периодически появляется на публике с замазанным на внешней стороне запястья синяком. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 17 июля заявила, что по итогам медицинского обследования у Трампа выявили хроническую венозную недостаточность. Тогда она объяснила наличие синяка частыми ежедневными рукопожатиями президента и приемом аспирина, который, по ее словам, он использует в рамках стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Левые радикалы в США хотели избавиться от слова "Рождество", заявил Трамп
Дональд ТрампКаролин Левитт
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
