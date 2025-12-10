Трамп впервые вышел на публику с новым видом пластыря на запястье

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления перед публикой в штате Пенсильвания впервые вышел с новым видом пластыря на правом запястье, передает корреспондент РИА Новости.

Пластырь он носит на публике уже более недели. При этом ранее он обычно был бежевого оттенка, но теперь он светло-коричневого цвета.