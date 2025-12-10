Рейтинг@Mail.ru
США добывают нефть на невиданном ранее уровне, заявил Трамп
03:35 10.12.2025
США добывают нефть на невиданном ранее уровне, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что страна добывает нефть на невиданном уровне.
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
сша
пенсильвания
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп
США добывают нефть на невиданном ранее уровне, заявил Трамп

Трамп: США добывают нефть на невиданном ранее уровне

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что страна добывает нефть на невиданном уровне.
"Мы добываем больше нефти, чем делали когда-либо", - сказал Трамп на митинге в Пенсильвании.
По словам президента США, его подходы позволили снизить цены на бензин.
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп назвал свое любимое слово
03:28
 
