США добывают нефть на невиданном ранее уровне, заявил Трамп
США добывают нефть на невиданном ранее уровне, заявил Трамп - РИА Новости, 10.12.2025
США добывают нефть на невиданном ранее уровне, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что страна добывает нефть на невиданном уровне. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T03:35:00+03:00
2025-12-10T03:35:00+03:00
2025-12-10T03:35:00+03:00
сша
пенсильвания
