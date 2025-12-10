Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал свое любимое слово - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 10.12.2025 (обновлено: 10:49 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/tramp-2060993289.html
Трамп назвал свое любимое слово
Трамп назвал свое любимое слово - РИА Новости, 10.12.2025
Трамп назвал свое любимое слово
Президент США Дональд Трамп признался, что его любимым словом является "пошлина". РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T03:28:00+03:00
2025-12-10T10:49:00+03:00
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061035751_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_ee73eb957594d9b06cb6cbe2e5d0ae61.jpg
https://ria.ru/20251210/tramp-2060990448.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061035751_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_9892740d4e0d484f81d20403111201c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп
Трамп назвал свое любимое слово

Трамп признался, что "пошлина" является его любимым словом

© Getty Images / Alex WongПрезидент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Getty Images / Alex Wong
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что его любимым словом является "пошлина".
"Помните, когда я говорил "пошлина"? Моим любимым словом является "пошлина", - сказал Трамп в ходе выступления в штате Пенсильвания.
Он добавил, что пошлины приносят сотни миллиардов долларов в бюджет США, обеспечивают инвестиции в страну и помогают американским фермерам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп готов подумать над отменой в США налога на выигрыши в азартные игры
02:18
 
В миреСШАПенсильванияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала