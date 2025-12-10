https://ria.ru/20251210/tramp-2060993289.html
Трамп назвал свое любимое слово
Трамп назвал свое любимое слово - РИА Новости, 10.12.2025
Трамп назвал свое любимое слово
Президент США Дональд Трамп признался, что его любимым словом является "пошлина". РИА Новости, 10.12.2025
Трамп признался, что "пошлина" является его любимым словом