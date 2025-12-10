Рейтинг@Mail.ru
Трамп доложит об экономических успехах в штате, где пережил покушение - РИА Новости, 10.12.2025
02:29 10.12.2025
Трамп доложит об экономических успехах в штате, где пережил покушение
Трамп доложит об экономических успехах в штате, где пережил покушение
Президент США Дональд Трамп выбрал для выступления по экономическим успехам своей администрации закрытую площадку в штате Пенсильвания, где летом прошлого года... РИА Новости, 10.12.2025
Трамп доложит об экономических успехах в штате, где пережил покушение

Трамп доложит об экономических успехах на закрытой площадке в Пенсильвании

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выбрал для выступления по экономическим успехам своей администрации закрытую площадку в штате Пенсильвания, где летом прошлого года пережил покушение, передает корреспондент РИА Новости.
В округе Монро, где пройдет мероприятие, минусовая температура и лежит снег. На улице глава США выступал прошлым летом в городке Батлер. В бывшего тогда еще кандидатом в президенты Трампа стреляли с крыши небольшого строения, политик буквально уклонился от пули, которая попала ему в ухо.
Сразу после покушения Секретная служба усилила меры охраны Трампа. Еще сильнее - после его победы на выборах и инаугурации. Президент выступает на уличных мероприятиях за пуленепробиваемым стеклом, даже если они проходят в непосредственной близости от Белого дома.
Для отчета об экономических успехах своей администрации на фоне ожидания решения Верховного суда по вопросу законности пошлин Трамп расскажет в казино в штате Пенсильвания. Зал вмещает более тысячи гостей.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп готов подумать над отменой в США налога на выигрыши в азартные игры
