https://ria.ru/20251210/tramp-2060990957.html
Трамп доложит об экономических успехах в штате, где пережил покушение
Трамп доложит об экономических успехах в штате, где пережил покушение - РИА Новости, 10.12.2025
Трамп доложит об экономических успехах в штате, где пережил покушение
Президент США Дональд Трамп выбрал для выступления по экономическим успехам своей администрации закрытую площадку в штате Пенсильвания, где летом прошлого года... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T02:29:00+03:00
2025-12-10T02:29:00+03:00
2025-12-10T02:29:00+03:00
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_1d5251c88b86a8643fe76a8e0db6d63e.jpg
https://ria.ru/20251210/tramp-2060990448.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7442b7d5737ea553b81ac2b5b67175ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп
Трамп доложит об экономических успехах в штате, где пережил покушение
Трамп доложит об экономических успехах на закрытой площадке в Пенсильвании