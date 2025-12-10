https://ria.ru/20251210/tramp-2060990448.html
Трамп готов подумать над отменой в США налога на выигрыши в азартные игры
Трамп готов подумать над отменой в США налога на выигрыши в азартные игры - РИА Новости, 10.12.2025
Трамп готов подумать над отменой в США налога на выигрыши в азартные игры
Президент США Дональд Трамп пообещал подумать над возможностью отмены в стране налога на выигрыши в азартные игры. РИА Новости, 10.12.2025
