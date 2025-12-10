Рейтинг@Mail.ru
Трамп прервал общение с журналистами в самолете из-за воздушных ям
02:08 10.12.2025
Трамп прервал общение с журналистами в самолете из-за воздушных ям
Трамп прервал общение с журналистами в самолете из-за воздушных ям
Турбулентность вынудила президента США Дональда Трампа прервать общение с журналистами на борту номер один, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2025
Трамп прервал общение с журналистами в самолете из-за воздушных ям

Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One
Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Турбулентность вынудила президента США Дональда Трампа прервать общение с журналистами на борту номер один, передает корреспондент РИА Новости.
Традиционное общение в самолете транслируют в прямом эфире и публикуют видео, как президент США отвечает на несколько вопросов. Обычно в таком формате американский лидер общается от четверти до получаса.
"Думаю, нам лучше занять свои места, довольно суровый полет", - сказал журналистам Трамп через несколько минут после того, как поприветствовал свой пул.
Президент пообещал репортерам, что скоро увидится с ними. Трамп летит в штат Пенсильвания, где выступит с речью о состоянии экономики.
"Мне лучше убираться отсюда", - констатировал Трамп.
Очередную воздушную яму самолет преодолел под дружный вздох журналистов.
Трамп в ночь на среду по московскому времени выступит в казино в штате Пенсильвания. Летом прошлого года в штате на Трампа было совершено покушение. Он выступал на митинге в городе Батлер, когда с крыши здания стрелял снайпер. Политик буквально уклонился от пули, которая задела его ухо.
