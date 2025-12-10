https://ria.ru/20251210/tramp-2060989937.html
Трамп прервал общение с журналистами в самолете из-за воздушных ям
Трамп прервал общение с журналистами в самолете из-за воздушных ям - РИА Новости, 10.12.2025
Трамп прервал общение с журналистами в самолете из-за воздушных ям
Турбулентность вынудила президента США Дональда Трампа прервать общение с журналистами на борту номер один, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T02:08:00+03:00
2025-12-10T02:08:00+03:00
2025-12-10T02:08:00+03:00
в мире
пенсильвания
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051713167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14289abde7432136f97be47fe45c66d7.jpg
https://ria.ru/20251209/ssha-2060977564.html
https://ria.ru/20251209/tramp-2060977381.html
пенсильвания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051713167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c251579d7aa65974208bb0bbff8e149.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп
В мире, Пенсильвания, США, Дональд Трамп
Трамп прервал общение с журналистами в самолете из-за воздушных ям
Трамп из-за турбулентности прервал общение с журналистами в самолете
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Турбулентность вынудила президента США Дональда Трампа прервать общение с журналистами на борту номер один, передает корреспондент РИА Новости.
Традиционное общение в самолете транслируют в прямом эфире и публикуют видео, как президент США
отвечает на несколько вопросов. Обычно в таком формате американский лидер общается от четверти до получаса.
"Думаю, нам лучше занять свои места, довольно суровый полет", - сказал журналистам Трамп
через несколько минут после того, как поприветствовал свой пул.
Президент пообещал репортерам, что скоро увидится с ними. Трамп летит в штат Пенсильвания
, где выступит с речью о состоянии экономики.
"Мне лучше убираться отсюда", - констатировал Трамп.
Очередную воздушную яму самолет преодолел под дружный вздох журналистов.
Трамп в ночь на среду по московскому времени выступит в казино в штате Пенсильвания. Летом прошлого года в штате на Трампа было совершено покушение. Он выступал на митинге в городе Батлер, когда с крыши здания стрелял снайпер. Политик буквально уклонился от пули, которая задела его ухо.