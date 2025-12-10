Трамп прервал общение с журналистами в самолете из-за воздушных ям

Трамп в ночь на среду по московскому времени выступит в казино в штате Пенсильвания. Летом прошлого года в штате на Трампа было совершено покушение. Он выступал на митинге в городе Батлер, когда с крыши здания стрелял снайпер. Политик буквально уклонился от пули, которая задела его ухо.