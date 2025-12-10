Дмитриев заявил, что Трамп предотвратит третью мировую войну

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что третья мировая война будет предотвращена благодаря президенту США Дональду Трампу и его команде.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.