Дмитриев заявил, что Трамп предотвратит третью мировую войну - РИА Новости, 10.12.2025
00:36 10.12.2025
Дмитриев заявил, что Трамп предотвратит третью мировую войну
Дмитриев заявил, что Трамп предотвратит третью мировую войну
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, politico, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Politico, Мирный план США по Украине
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что третья мировая война будет предотвращена благодаря президенту США Дональду Трампу и его команде.
"Трамп ясно дал понять, что у России более сильная переговорная позиция, чем у Украины, для урегулирования конфликта. И это правда, что третья мировая война была, есть и будет предотвращена благодаря президенту Трампу и его команде", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В США назвали решение конфликта на Украине приоритетом Трампа
Вчера, 21:34
Во вторник Трамп в интервью изданию Politico заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп надеется на соглашение по Украине к концу месяца, пишет FT
Вчера, 21:01
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийPoliticoМирный план США по Украине
 
 
