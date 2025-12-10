Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил работу над зоной свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией - РИА Новости, 10.12.2025
13:55 10.12.2025
Путин отметил работу над зоной свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией
индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто, евразийский экономический союз, брикс
Индонезия, Россия, Владимир Путин, Прабово Субианто, Евразийский экономический союз, БРИКС
Владимир Путин и Прабово Субианто во время встречи в Кремле
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу над зоной свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией.
В ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто Путин сказал, что страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений.
"Очень приятно, что Индонезия стала полноправным членом БРИКС. И идут переговоры с ЕврАзЭС о создании зоны свободной торговли", - сказал Путин.
Индонезия Россия Владимир Путин Прабово Субианто Евразийский экономический союз БРИКС
 
 
