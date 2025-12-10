Рейтинг@Mail.ru
Фильм про Тобольский пехотный полк презентовали в Тюмени
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
16:40 10.12.2025
Фильм про Тобольский пехотный полк презентовали в Тюмени
Фильм про Тобольский пехотный полк презентовали в Тюмени
В Тюмени состоялась премьера фильма "Тобольский пехотный полк. Забытые имена героев", снятого телекомпанией "Сибинформбюро" по инициативе губернатора Тюменской... РИА Новости, 10.12.2025
тюменская область
тюменская область
севастополь
тюмень
александр моор
тюменская область
севастополь
тюмень
тюменская область, севастополь, тюмень, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Севастополь, Тюмень, Александр Моор

Фильм про Тобольский пехотный полк презентовали в Тюмени

© Фото : Правительство Тюменской областиПремьерный показ фильма "Тобольский пехотный полк. Забытые имена героев", снятого телекомпанией "Сибинформбюро" по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора
Премьерный показ фильма Тобольский пехотный полк. Забытые имена героев, снятого телекомпанией Сибинформбюро по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Правительство Тюменской области
Премьерный показ фильма "Тобольский пехотный полк. Забытые имена героев", снятого телекомпанией "Сибинформбюро" по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора
ТЮМЕНЬ, 10 дек – РИА Новости. В Тюмени состоялась премьера фильма "Тобольский пехотный полк. Забытые имена героев", снятого телекомпанией "Сибинформбюро" по инициативе губернатора Тюменской области, сообщается на сайте правительства региона.
"Премьерный показ фильма "Тобольский пехотный полк. Забытые имена героев", снятого телекомпанией "Сибинформбюро" по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора, прошел в молодежной резиденции "Башня". Фильм посвящен подвигу солдат и офицеров Тобольского пехотного полка в период Крымской войны 1853-1856 годов и героической Первой обороны Севастополя", - говорится в сообщении.
На премьере побывал губернатор. Он напомнил, что мысль о возвращении памяти о Тобольском пехотном полке была озвучена в декабре 2024 года журналистами "Сибинформбюро". В основе сценария – подлинные и исторические документы, в том числе уникальный сборник мемуаров севастопольцев, написанный в 1870 году. Среди них были найдены воспоминания подпоручика Тобольского пехотного полка Евгения Романовича Корженевского. Эти рукописи впервые введены в научный оборот. Благодаря съёмочной группе с ним познакомились научные сотрудники музея обороны Севастополя.
"Создатели фильма проделали огромную работу. Обнаружили редкие архивные материалы, ввели их в научный оборот. Снимали там, где жили и служили бойцы полка. Воссоздавали эпизоды боевых действий вместе с курсантами, историческими клубами, использовали подлинные предметы эпохи и современные технологии. Впервые показали широкой аудитории музей истории Тобольского полка – с уникальными документами, хранящимися благодаря потомкам офицеров", – отметил Александр Моор.
Стойкость солдат и офицеров Тобольского пехотного полка спасла сотни жизней. В самые тяжелые дни обороны Севастополя бойцы держали позиции, поддерживали друг друга, выполняли приказ до конца. Долгое время эти истории оставались в тени. Фильм возвращает историческую справедливость, отметил глава региона и предложил подумать о создании обелиска на местах сражений легендарного Тобольского пехотного полка.
Тюменская областьТюменская областьСевастопольТюменьАлександр Моор
 
 
