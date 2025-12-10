https://ria.ru/20251210/times-2060998344.html
Художница с аутизмом стала обладательницей премии Тернера, сообщили СМИ
Художница с аутизмом стала обладательницей премии Тернера, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.12.2025
Художница с аутизмом стала обладательницей премии Тернера, сообщили СМИ
Шотландская художница с аутизмом и трудностями в обучении стала обладательницей премии Тёрнера в области современного искусства, сообщает газета Times. РИА Новости, 10.12.2025
Times: художница с аутизмом Калу стала обладательницей премии Тернера
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Шотландская художница с аутизмом и трудностями в обучении стала обладательницей премии Тёрнера в области современного искусства, сообщает газета Times
.
"Ннена Калу, 59-летняя шотландка с проблемами в обучении и аутизмом, стала победителем премии в этом году. Жюри высоко похвалило её подвесные скульптуры и рисунки, выполненные "решительными, ритмичными линиями", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, Калу стала первым победителем премии Тёрнера с трудностями в обучении и получила награду в размере 25 тысяч фунтов стерлингов.
Британская газета Guardian указывает, что премия Тёрнера считается одной из самых престижных наград в мире искусства и вручается художнику, родившемуся или работающему в Великобритании
, за выдающуюся выставку или презентацию своих работ в течение предыдущего года.