В Ангарске возбудили уголовное дело после аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 10.12.2025
09:25 10.12.2025 (обновлено: 09:52 10.12.2025)
В Ангарске возбудили уголовное дело после аварии на ТЭЦ
В Ангарске возбудили уголовное дело после аварии на ТЭЦ
Уголовное дело возбуждено по факту аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 10.12.2025
происшествия, ангарск, россия, иркутская область
Происшествия, Ангарск, Россия, Иркутская область
В Ангарске возбудили уголовное дело после аварии на ТЭЦ

В Ангарске возбудили уголовное дело после аварии на ТЭЦ-9

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
ИРКУТСК, 10 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
В Ангарске на ТЭЦ-9 Байкальской энергетической компании 8 декабря вышел из строя котлоагрегат №2, еще один котел был отключен 6 декабря из-за неисправности. В итоге в 1546 домах и 121 соцобъекте была ограничена подача тепла. В городе введен муниципальный режим ЧС. В ремонте Байкальская энергетическая компания задействовала 250 специалистов. Вечером в среду котлоагрегат №2 был запущен в работу.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет)", - говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве уточнили, что ведется следствие.
По данным прокуратуры, дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
ТЭЦ-9, на которой произошла аварийная ситуация - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Температура в теплосети Ангарска после аварии на ТЭЦ близка к нормативу
ПроисшествияАнгарскРоссияИркутская область
 
 
