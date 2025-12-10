Рейтинг@Mail.ru
23:13 10.12.2025 (обновлено: 01:13 11.12.2025)
Трамп заявил о захвате крупного танкера у берегов Венесуэлы

Трамп заявил, что США захватили крупнейший танкер у берегов Венесуэлы

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.
«

"Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы, большой танкер, очень большой, самый крупный", — сказал он.

Ранее в среду о задержании танкера, находящегося под американскими санкциями, сообщало агентство Bloomberg. Оно произошло на фоне эскалации напряжения между Вашингтоном и Каракасом.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Совбезе оценили угрозы Трампа в адрес Венесуэлы
1 декабря, 11:38
Из-за этого двусторонние отношения значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты. При этом Трамп заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Тем не менее в середине ноября в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей американских ВМС во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов.
Сергей Мелик-Багдасаров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Венесуэла готова отразить любую агрессию, заявил российский посол
3 декабря, 21:47
Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение Мадуро.
В начале декабря пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон признала, что США работают над планом на этот случай, подчеркнув, что решения о таких действиях находятся в ведении Трампа как Верховного главнокомандующего. При этом уже начавшееся применение военной силы, по ее утверждению, соответствует международному праву.
Сам хозяин Белого дома заявлял, что Штаты готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
СМИ: госсекретарь США Рубио вместо Украины занялся Венесуэлой
5 декабря, 09:01
 
