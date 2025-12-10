Рейтинг@Mail.ru
Таиланд готов нанести удары вглубь Камбоджи, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2025
16:55 10.12.2025
Таиланд готов нанести удары вглубь Камбоджи, пишут СМИ
Таиланд готов нанести удары вглубь Камбоджи, пишут СМИ
Военно-воздушные силы Таиланда готовы нанести удары вглубь Камбоджи, если она по-прежнему намерена использовать тяжелое вооружение против Таиланда, передает... РИА Новости, 10.12.2025
в мире
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
Таиланд готов нанести удары вглубь Камбоджи, пишут СМИ

Royal Thai Air Force Stories: Таиланд намерен ударить вглубь Камбоджи

© AP Photo / Wason WanichakornСолдат армии Тайланда
Солдат армии Тайланда - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Солдат армии Тайланда . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Военно-воздушные силы Таиланда готовы нанести удары вглубь Камбоджи, если она по-прежнему намерена использовать тяжелое вооружение против Таиланда, передает агентство Royal Thai Air Force Stories.
Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе.
Корабль королевского флота Таиланда - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Таиланде заявили о начале операции на границе с Камбоджей
Вчера, 07:18
"Если будет четко установлено, что камбоджийская сторона по-прежнему намерена использовать тяжелое вооружение против Таиланда, военно-воздушные силы смогут действовать более активно, атакуя цели в глубине Камбоджи", - передает агентство со ссылкой на данные пресс-центра ВС Таиланда.
По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял шесть военнослужащих, 68 получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели девяти гражданских лиц, включая младенца, и 46 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 127 тысяч человек.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
Столица Камбоджи город Пномпень - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Камбодже призвали не распространять информацию о ВС в сети
9 декабря, 07:18
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Таиландский премьер Анутхин Чанвиракун объявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения": декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя государствами и подписана обеими сторонами в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Бангкок - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
СМИ: Таиланд перебрасывает бронетранспортеры к границе с Камбоджей
8 декабря, 14:42
 
