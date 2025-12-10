Таиланд готов нанести удары вглубь Камбоджи, пишут СМИ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Военно-воздушные силы Таиланда готовы нанести удары вглубь Камбоджи, если она по-прежнему намерена использовать тяжелое вооружение против Таиланда, передает агентство Военно-воздушные силы Таиланда готовы нанести удары вглубь Камбоджи, если она по-прежнему намерена использовать тяжелое вооружение против Таиланда, передает агентство Royal Thai Air Force Stories

Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе.

"Если будет четко установлено, что камбоджийская сторона по-прежнему намерена использовать тяжелое вооружение против Таиланда, военно-воздушные силы смогут действовать более активно, атакуя цели в глубине Камбоджи", - передает агентство со ссылкой на данные пресс-центра ВС Таиланда.

По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял шесть военнослужащих, 68 получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели девяти гражданских лиц, включая младенца, и 46 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 127 тысяч человек.

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.

Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.