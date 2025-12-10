Рейтинг@Mail.ru
Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей не ощущается для туристов - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/tailand-2061160142.html
Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей не ощущается для туристов
Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей не ощущается для туристов - РИА Новости, 10.12.2025
Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей не ощущается для туристов
Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей не ощущается в туристических зонах, настроения среди туристов спокойные, рассказала РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:02:00+03:00
2025-12-10T16:02:00+03:00
таиланд
камбоджа
пхукет (остров)
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154890/99/1548909975_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7859c20cc2728306e5de7b8daa6d2ca5.jpg
https://ria.ru/20251210/tailand-2061003973.html
https://ria.ru/20251207/kambodzha-2060431113.html
таиланд
камбоджа
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154890/99/1548909975_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9908299ed7234610b2217bac06caa7d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, камбоджа, пхукет (остров), майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)
Таиланд, Камбоджа, Пхукет (остров), Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей не ощущается для туристов

АТОР: конфликт между Таиландом и Камбоджей не ощущается в туристических зонах

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет
Отдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей не ощущается в туристических зонах, настроения среди туристов спокойные, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе.
Корабль королевского флота Таиланда - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Таиланде заявили о начале операции на границе с Камбоджей
Вчера, 07:18
"Настроения среди туристов спокойные, в туристических зонах никакой напряженности не ощущается. Все поездки и экскурсии проходят в штатном режиме, массового отказа от поездок и бронирований среди российских туристов не наблюдается. Рисков для авиасообщения нет", - сказала Ломидзе.
Она подчеркнула, что приграничные провинции, затронутые столкновениями, находятся далеко от популярных курортов. В частности, Пхукет от них отделяет примерно 1500 километров, а Паттайю – около 600 километров.
"Организованных туристических групп в этих провинциях нет", - добавила она.
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Ситуация в Таиланде не влияет на безопасность туристов, заявили в РСТ
7 декабря, 17:16
 
ТаиландКамбоджаПхукет (остров)Майя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала