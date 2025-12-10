Таиланд призвал жителей приграничной провинции Камбоджи к эвакуации

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Военно-морские силы Таиланда выпустили предупреждение для жителей камбоджийской провинции Пурсат о необходимости эвакуации в течение трех часов, так как тайские военные планируют разрушить мост для перекрытия линий снабжения камбоджийским войскам.

"Мы просим гражданское население Камбоджи , проживающее вблизи моста Чай Чум Неа, эвакуироваться из этого района в течение трех часов и покинуть территорию, находящуюся в пределах радиуса 1,5 километров", - приводит тайская газета Nation текст заявления военных.

По информации издания, в среду тайские разведчики заметили перемещение через этот мост вооружения и военной техники.

Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в среду. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Ранее во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе.

По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял четыре военнослужащих, 68 получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели семи гражданских лиц и 20 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули примерно 127 тысяч человек.

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.

Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.

Восьмого декабря новостной портал Khaosod вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истре бите ли F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения и о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.