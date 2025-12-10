Рейтинг@Mail.ru
Таиланд призвал жителей приграничной провинции Камбоджи к эвакуации - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/tailand-2061046692.html
Таиланд призвал жителей приграничной провинции Камбоджи к эвакуации
Таиланд призвал жителей приграничной провинции Камбоджи к эвакуации - РИА Новости, 10.12.2025
Таиланд призвал жителей приграничной провинции Камбоджи к эвакуации
Военно-морские силы Таиланда выпустили предупреждение для жителей камбоджийской провинции Пурсат о необходимости эвакуации в течение трех часов, так как тайские РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:12:00+03:00
2025-12-10T11:12:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061034630_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0cc5a16d0a5739657b66273a655d4ce.jpg
https://ria.ru/20251210/kambodzha-2061033110.html
https://ria.ru/20251210/tailand-2061003973.html
https://ria.ru/20251210/tailand-2061003663.html
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061034630_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_7de507b3d818993aad9155fb578d5a32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа, куала-лумпур, f-16
В мире, Таиланд, Камбоджа, Куала-Лумпур, F-16
Таиланд призвал жителей приграничной провинции Камбоджи к эвакуации

Таиланд призвал жителей приграничной провинции Камбоджи к срочной эвакуации

© AP Photo / Heng SinithВоенный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Военно-морские силы Таиланда выпустили предупреждение для жителей камбоджийской провинции Пурсат о необходимости эвакуации в течение трех часов, так как тайские военные планируют разрушить мост для перекрытия линий снабжения камбоджийским войскам.
"Мы просим гражданское население Камбоджи, проживающее вблизи моста Чай Чум Неа, эвакуироваться из этого района в течение трех часов и покинуть территорию, находящуюся в пределах радиуса 1,5 километров", - приводит тайская газета Nation текст заявления военных.
ВВС Таиланда сбросили бомбы на центр города Самраонг в Камбодже - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Камбоджа не пыталась начать переговоры с Таиландом
10:36
По информации издания, в среду тайские разведчики заметили перемещение через этот мост вооружения и военной техники.
Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в среду. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Ранее во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе.
По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял четыре военнослужащих, 68 получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели семи гражданских лиц и 20 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули примерно 127 тысяч человек.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Корабль королевского флота Таиланда - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Таиланде заявили о начале операции на границе с Камбоджей
07:18
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Восьмого декабря новостной портал Khaosod вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения и о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Королевства Камбоджа призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - Декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами и подписана Камбоджей и Таиландом в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Бангкок, Таиланд - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ: власти Таиланда эвакуировали 83% населения приграничных округов
07:12
 
В миреТаиландКамбоджаКуала-ЛумпурF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала