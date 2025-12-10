Рейтинг@Mail.ru
Таиланд сообщил о больнице, попавшей под обстрел Камбоджи - РИА Новости, 10.12.2025
08:57 10.12.2025
Таиланд сообщил о больнице, попавшей под обстрел Камбоджи
Больница в тайской приграничной провинции Сурин попала под обстрел силами Камбоджи из систем залпового огня БМ-21 "Град", была проведена эвакуация, сообщает... РИА Новости, 10.12.2025
Таиланд сообщил о больнице, попавшей под обстрел Камбоджи

В Таиланде эвакуировали больницу, попавшую под обстрел ВС Камбоджи

Ряд машин скорой помощи в Таиланде
Ряд машин скорой помощи в Таиланде
© AP Photo / David Longstreath
Ряд машин скорой помощи в Таиланде. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Больница в тайской приграничной провинции Сурин попала под обстрел силами Камбоджи из систем залпового огня БМ-21 "Град", была проведена эвакуация, сообщает второй военный округ Сухопутных сил Таиланда.
"Десятого декабря в 8.40 (4.40 по мск - ред.) камбоджийские силы запустили ракеты из систем залпового огня БМ-21 "Град", которые упали на территории больницы Пханом Донграк и в прилегающих районах. Всего было выпущено шесть снарядов", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.
Корабль королевского флота Таиланда - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Таиланде заявили о начале операции на границе с Камбоджей
07:18
Отмечается, что военные провели эвакуацию медицинского персонала и тяжелобольных пациентов.
Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается во вторник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Ранее во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе. По последним данным, из-за атак тайских военных на приграничные провинции Камбоджи более 54,5 тысячи человек покинули свои дома, в Таиланде в общей сложности 400 тысяч жителей были эвакуированы, из них 125 тысяч находятся во временных пунктах размещения в приграничных провинциях.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Бангкок, Таиланд - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ: власти Таиланда эвакуировали 83% населения приграничных округов
07:12
Восьмого декабря новостной портал Khaosod вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения и о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Королевства Камбоджа призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - Декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами и подписана Камбоджей и Таиландом в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Армия Камбоджи открыла огонь по тайским военным, пишут СМИ
8 декабря, 13:48
 
