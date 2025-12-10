Таиланд сообщил о больнице, попавшей под обстрел Камбоджи

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Больница в тайской приграничной провинции Сурин попала под обстрел силами Камбоджи из систем залпового огня БМ-21 "Град", была проведена эвакуация, сообщает второй военный округ Сухопутных сил Таиланда.

"Десятого декабря в 8.40 (4.40 по мск - ред.) камбоджийские силы запустили ракеты из систем залпового огня БМ-21 "Град", которые упали на территории больницы Пханом Донграк и в прилегающих районах. Всего было выпущено шесть снарядов", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.

Отмечается, что военные провели эвакуацию медицинского персонала и тяжелобольных пациентов.

Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается во вторник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Ранее во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе. По последним данным, из-за атак тайских военных на приграничные провинции Камбоджи более 54,5 тысячи человек покинули свои дома, в Таиланде в общей сложности 400 тысяч жителей были эвакуированы, из них 125 тысяч находятся во временных пунктах размещения в приграничных провинциях.

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.

Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.

Восьмого декабря новостной портал Khaosod вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истреб ител и F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения и о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.