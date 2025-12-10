В Таиланде заявили о начале операции на границе с Камбоджей

ДЖАКАРТА, 10 дек — РИА Новости. Тайские войска начали масштабную операцию из-за обострения конфликта на границе с Камбоджей, сообщил штаб Пограничных сил обороны в провинции Трат.

"Десятого декабря ВМС Таиланда взяли на себя расширенные полномочия по осуществлению операций в своем секторе в связи с эскалацией боевых столкновений с Камбоджей", — говорится в заявлении.

Беженцы в эвакуационном центре в провинции Бурирам, Таиланд

Операция носит название "Трат подавляет врага". В район ее проведения направили боевой корабль HTMS Thepa, который будет осуществлять круглосуточное патрулирование и разведку.

"Весь экипаж в состоянии полной боевой готовности, вооружение в рабочем состоянии и готово к немедленному применению в случае эскалации", — отметили в штабе.

Тайские ВМС призвали местных рыбаков воздержаться от выхода в море вблизи границы с Камбоджей

Эскалация боевых действий в приграничных районах двух стран началась в минувшие выходные. Они обменялись обвинениями в нарушении перемирия и наносят удары по объектам друг друга. По последним данным, более 54,5 тысячи человек покинули свои дома в Камбодже, в Таиланде эвакуировали около 400 тысяч жителей. С обеих сторон есть погибшие и раненые как среди военных, так и среди мирных жителей.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей

В мае между двумя странами начался пограничный конфликт, перешедший в фазу интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации. С обеих сторон были убитые и раненые, включая мирных жителей.

Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Королевство Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания специальной комиссии из Парижа из-за труднодоступности. После того как Камбоджа обрела независимость в 1953-м, эти участки стали предметом спора.