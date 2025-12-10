СМИ: власти Таиланда эвакуировали 83% населения приграничных округов

ДЖАКАРТА, 10 дек - РИА Новости. Тайская провинция Сакео на фоне эскалации конфликта с Камбоджей эвакуировала 180 683 человека, что составляет около 83% населения приграничных округов, сообщает газета Nation.
"Власти Сакео эвакуировали 180 683 человека, что составляет около 83% населения четырёх приграничных округов. Пять центров размещения работают в округах Муанг Сакео, Кхок Сунг, Ванг Нам Йен, Кхао Чакан и Ваттхана Накхон. В настоящее время в убежищах находятся более 15,5 тысячи человек", - отмечает издание.
Также сообщается, что король Таиланда распорядился организовать королевскую полевую кухню при центре размещения в Муанг Сакео для приготовления и раздачи горячей пищи пострадавшим от боевых действий.
Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Ранее во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе.