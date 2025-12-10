СМИ: власти Таиланда эвакуировали 83% населения приграничных округов

"Власти Сакео эвакуировали 180 683 человека, что составляет около 83% населения четырёх приграничных округов. Пять центров размещения работают в округах Муанг Сакео, Кхок Сунг, Ванг Нам Йен, Кхао Чакан и Ваттхана Накхон. В настоящее время в убежищах находятся более 15,5 тысячи человек", - отмечает издание.