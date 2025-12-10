Таиланд отверг тарифное давление в урегулировании конфликта с Камбоджей

ДЖАКАРТА, 10 дек - РИА Новости. Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео заявил, что угрозы повышения торговых тарифов не должны использоваться как средство давления с целью принудить страну к мирным переговорам с Камбоджей, подчеркнув, что именно Пномпень должен сделать первый шаг по деэскалации возобновившихся приграничных столкновений.
"Вопрос тайско-камбоджийских отношений не должен быть связан с тарифными переговорами или использоваться как инструмент давления на Таиланд с целью вернуть нас к совместной (мирной - ред.) декларации. Это разные темы", — заявил министр в интервью агентству Рейтер.
Он добавил, что именно Камбоджа должна сделать первый шаг для деэскалации конфликта.
Во вторник президент США Дональд Трамп признал, что остановленный им конфликт между Таиландом и Камбоджей вспыхнул снова, пообещал вновь все урегулировать.
Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Ранее во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе. По последним данным, из-за атак тайских военных на приграничные провинции Камбоджи более 54,5 тысячи человек покинули свои дома, в Таиланде в общей сложности 400 тысяч жителей были эвакуированы, из них 125 тысяч находятся во временных пунктах размещения в приграничных провинциях.