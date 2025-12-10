https://ria.ru/20251210/svo-2061248764.html
ПВО уничтожила 37 беспилотников в небе над Россией
ПВО уничтожила 37 беспилотников в небе над Россией - РИА Новости, 11.12.2025
ПВО уничтожила 37 беспилотников в небе над Россией
Средства ПВО вечером в среду сбили 37 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-10T23:37:00+03:00
2025-12-10T23:37:00+03:00
2025-12-11T00:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
калужская область
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391611_0:54:2903:1687_1920x0_80_0_0_6f5ad05b8ce599856531cfa0bfa2d023.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
калужская область
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391611_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_404f94df46b7502553a4c438576d4743.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, калужская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Калужская область, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила 37 беспилотников в небе над Россией
Силы ПВО за 3 часа уничтожили 37 дронов ВСУ