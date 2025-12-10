ПВО уничтожила 37 беспилотников в небе над Россией

"Десятого декабря т.г. в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа"

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.