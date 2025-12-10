https://ria.ru/20251210/svo-2061248506.html
ПВО уничтожила 37 беспилотников в небе над Россией
ПВО уничтожила 37 беспилотников в небе над Россией
2025-12-10T23:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
россия
РИА Новости
2025
Новости
Специальная военная операция на Украине, Россия
Силы ПВО за 3 часа уничтожили 37 дронов ВСУ