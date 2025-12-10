https://ria.ru/20251210/svo-2061074024.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Группировка "Днепр" уничтожила более 40 украинских военнослужащих и 12 автомобилей за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
херсонская область
