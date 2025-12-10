Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 10.12.2025 (обновлено: 12:28 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/svo-2061073379.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 10.12.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, сообщило Минобороны... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T12:16:00+03:00
2025-12-10T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
доброполье (город)
горький
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ca7f4030176d9c47cc78c06114ed59b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
доброполье (город)
горький
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4198abd4c7db4fc8fc1cb4b60bf9d29c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), доброполье (город), горький
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Доброполье (город), Горький
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 220 боевиков в зоне действия войск "Восток"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Потери ВСУ составили до 220-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны РФ подчеркнули, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Горькое, Терноватое, Косовцево, Варваровка, Доброполье, Новониколаевка и Гуляйполе Запорожской области", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Доброполье (город)Горький
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала