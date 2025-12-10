https://ria.ru/20251210/svo-2061073379.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 10.12.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, сообщило Минобороны... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T12:16:00+03:00
2025-12-10T12:16:00+03:00
2025-12-10T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
доброполье (город)
горький
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ca7f4030176d9c47cc78c06114ed59b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
доброполье (город)
горький
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4198abd4c7db4fc8fc1cb4b60bf9d29c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), доброполье (город), горький
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Доброполье (город), Горький
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 220 боевиков в зоне действия войск "Восток"