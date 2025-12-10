https://ria.ru/20251210/svo-2061073246.html
Войска "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили более 130 военнослужащих ВСУ и три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T12:15:00+03:00
2025-12-10T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
северск
краматорск
Войска "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 130 боевиков в зоне действия войск "Юг"