Силы ПВО за сутки сбили 102 украинских беспилотника
Силы ПВО за сутки сбили 102 украинских беспилотника - РИА Новости, 10.12.2025
Силы ПВО за сутки сбили 102 украинских беспилотника
Средствами противовоздушной обороны за сутки в зоне СВО сбиты 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T12:15:00+03:00
2025-12-10T12:15:00+03:00
2025-12-10T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
россия
