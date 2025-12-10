Суданские повстанцы удерживают 19 тысяч человек, сообщает местная НПО

КАИР, 10 дек - РИА Новости. Повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) удерживают более 19 тысяч человек в тюрьмах в регионе Дарфур на западе Судана, заявила местная неправительственная организация "Сеть врачей Судана".
"Число задержанных, пленных и политических заключенных в тюрьмах "Дагрис" и "Кобер" и ряде принадлежащих СБР центров содержания под стражей составляет более 19 тысяч", - говорится в заявлении организации.
"Сеть врачей Судана" отмечает, что эти две тюрьмы расположены в административном центре провинции Южный Дарфур - городе Ньяла, который находится под контролем СБР.
По информации организации, в тюрьмах находятся порядка пяти тысяч жителей города Эль-Фашер, который был захвачен повстанцами в конце октября.
Лидер СБР Мухаммед Хамдан Дагло заявил 24 ноября о согласии пойти на трехмесячное перемирие, предложенное посредниками в суданском конфликте в лице США, Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ. Однако глава Суверенного совета Судана, главнокомандующий армией страны Абдель Фаттах аль-Бурхан категорически отвергает условия мирных инициатив.
Вооруженные силы Судана 26 марта сообщили о полном освобождении столицы страны - Хартума - от СБР. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.