Суданские повстанцы удерживают 19 тысяч человек, сообщает местная НПО
18:47 10.12.2025
Суданские повстанцы удерживают 19 тысяч человек, сообщает местная НПО
Суданские повстанцы удерживают 19 тысяч человек, сообщает местная НПО
Суданские повстанцы удерживают 19 тысяч человек, сообщает местная НПО

Суданские повстанцы удерживают 19 тыс человек в тюрьмах в Дарфуре

© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. Архивное фото
КАИР, 10 дек - РИА Новости. Повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) удерживают более 19 тысяч человек в тюрьмах в регионе Дарфур на западе Судана, заявила местная неправительственная организация "Сеть врачей Судана".
"Число задержанных, пленных и политических заключенных в тюрьмах "Дагрис" и "Кобер" и ряде принадлежащих СБР центров содержания под стражей составляет более 19 тысяч", - говорится в заявлении организации.
Судан рассчитывает на поддержку России в восстановлении страны
21 ноября, 06:55
21 ноября, 06:55
"Сеть врачей Судана" отмечает, что эти две тюрьмы расположены в административном центре провинции Южный Дарфур - городе Ньяла, который находится под контролем СБР.
По информации организации, в тюрьмах находятся порядка пяти тысяч жителей города Эль-Фашер, который был захвачен повстанцами в конце октября.
Лидер СБР Мухаммед Хамдан Дагло заявил 24 ноября о согласии пойти на трехмесячное перемирие, предложенное посредниками в суданском конфликте в лице США, Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ. Однако глава Суверенного совета Судана, главнокомандующий армией страны Абдель Фаттах аль-Бурхан категорически отвергает условия мирных инициатив.
Вооруженные силы Судана 26 марта сообщили о полном освобождении столицы страны - Хартума - от СБР. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Повстанцы захватили крупнейшее месторождение нефти в Судане, пишут СМИ
8 декабря, 13:05
8 декабря, 13:05
 
